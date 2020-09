“Mi dueña falleció de COVID-19, no a tengo dónde ir”: el triste cartel con el que vagaba un perrito

La conmovedora historia de Chester se registró en Andahuaylas, Perú. Según la información, la dueña del perrito trabajaba como vendedora ambulante cerca de un mercado y, lamentablemente, falleció por coronavirus.

Tras la triste noticia, vecinos del sector comentaron que el can, fiel compañero de la mujer, permaneció en el lugar varios días y uno de esos apareció con un cartel en el cuello que decía: “Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor. Mi dueña falleció de Covid-19 y no tengo a dónde ir. ¡No me ignores!”.

Por fortuna, la organización ‘Huellitas Felices’ se enteró del caso y llegó a asistirlo. En el lugar, vendedores del mercado aseguraron que nadie lo acogía por miedo a contagiarse.

La fundación se hizo cargo de Chester y logró conseguirle un hogar temporal porque estaba “muy deprimido y se enfermaba porque no se alimentaba bien”. Además, es estudiado ya que probablemente tendrán que practicarle una cirugía en uno de sus ojos por un glaucoma.



“La buena noticia es que ya tiene también una persona que desea adoptarlo y hacerse cargo de toda su recuperación”, contaron los responsables de ‘Huellitas Felices’.

Cabe recordar que expertos han enfatizado en que los perros no transmiten el COVID-19.