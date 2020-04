¡Mi jefe es una papa! Dirigía una reunión virtual y, sin querer, activó gracioso filtro

La mujer no logró cambiarlo y tuvo que permanecer así durante toda la videoconferencia. Uno de los integrantes compartió el momento en redes sociales.

Lizet Ocampo, directora política de People for the American Way con sede en Washington, Estados Unidos, se encontraba en una reunión virtual con dos integrantes del equipo de Microsoft y, de repente, se convirtió en una papa.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk

— Rachele with an e but pronounced Rachel (@PettyClegg) March 30, 2020