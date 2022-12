“Mi nombre es Lilia Rodríguez y no tengo sida”: víctima de ciberacoso

La vida de Lilia Rodríguez se volvió un infierno hace tres meses, cuando empezó a recibir insultos a través de su perfil de Facebook por razones que ella ha salido a desmentir.

Rodríguez, de 19 años, dijo que crearon un perfil falso con su nombre e imagen, para perjudicarla.

“Lo hicieron unas tipas que me tenían coraje. Hicieron una conversación con un amigo de ellas, en donde supuestamente yo tenía una relación con un tipo casado, donde yo supuestamente tenía sida y lo había contagiado”, relató la joven.

Esta joven natural de Guanajuato, México, decidió romper su silencio y en un video de casi ocho minutos, cuenta su verdad.



“Cuando supimos de ese chisme, pudimos dar con el paradero de ese hombre y le mostré las pruebas de que no tenía sida. Nunca lo había visto”, dijo sobre el personaje con el que la vinculaban sentimentalmente.

Los ataques se hicieron cada vez más fuertes y Lilia veía que llegaban no solo de su país sino de otros de la región como Venezuela, Ecuador y Paraguay.

“La gente no me conoce y me está juzgando, me envía mensajes diciéndome que soy una ***, ya se imaginan qué”.

Lilia no quiere que la historia de la mujer con sida que contagió a un hombre casado se vuelva a repetir en otra víctima de ciberacoso. Por eso, pidió a los usuarios de las redes sociales no creer en todo lo que por ellas circula.

“Antes de que compartamos algo, asegurémonos de si eso es verdad o no, porque no nos damos cuenta de cuánto perjudicamos a la gente. A mí me perjudicaron”, concluyó.

Según BBC Mundo, la joven quiso denunciar este caso ante la fiscalía, pero la mandaron de vuelta a casa porque “era muy difícil de probar”.



Elefantes, fuera de control

Espectadores que se encontraban en los alrededores de un circo en Dinamarca fueron sorprendidos por tres elefantes que los atacaron.

Los animales habían sido llevados a la playa para refrescarse, cuando uno de ellos se molestó y arremetió contra los curiosos. La escena, grabada por un transeúnte, muestra cómo el paquidermo levanta un vehículo como si fuera de juguete.

¡Corran por sus vidas! Todos buscaron refugio ante la embestida. Por fortuna, nadie resultó herido de gravedad.

El director del circo, Benny Berdino, culpó a la gente de haber asustado a sus elefantes Lara, Jenny y Jungla.

Doce años sin “azúcar”

Usuarios de las redes sociales rindieron este jueves tributo a una grande de la música: Celia Cruz. La reina de la salsa murió un día como hoy, pero de 2003.

En su aniversario, estos fueron algunos de los gifs y trinos compartidos por medios y seguidores.

La negra sigue teniendo tumbao aún en 12 años de su ausencia! #CeliaCruz pic.twitter.com/LEk877EFBR — Fernando Solórzano (@FndoSolorzano) July 16, 2015

Celia Cruz falleció un día como hoy hace 12 años, en 2003. ¿De dónde viene su clásico "azúúúcar"? Ella te lo cuenta: pic.twitter.com/Gwz2nQ3srU — @diario24horas (@diario24horas) July 17, 2015

Salto mortal canino

¿Una acrobacia digna de Olímpicos? Tal vez, no, pero sí hace mérito en las redes sociales el salto mortal que, accidentalmente, realizó un perro en Oregon, Estados Unidos.

El animal estaba tan obsesionado con atrapar el frisbi que lanzó su dueño, que no se percató de una valla en el camino.

En la escena, se ve cómo se enreda, da la vuelta en el aire y cae en sus cuatro patas de forma casi perfecta.

El video del perro acróbata superaba este jueves un millón de visitas.