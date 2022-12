Mi papá, mi superhéroe: un video para agradecer su presencia en nuestras vidas

Los más grandes superhéroes que han pisado la Tierra se esconden en sus hogares y se ganan el corazón de quienes buscar seguir su ejemplo.

Los papás, en su lenguaje, hacen del amor una acción diaria.

Son los más fuertes, o por lo menos, lo intentan. Lloran, sí, pero evitan que los hijos lo noten. Envejecen, porque esa es la ley de la vida. Y, a veces, se van antes de tiempo y parte del corazón de los hijos se marcha también con ellos.

El canal de YouTube Burger Fiction quiso rendirles homenaje a estos héroes con un video inspirado en las siguientes películas:

The Iron Giant (1999)

Toy Story 3 (2010)

E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

Armageddon (1998)

Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)

UP (2009)

Titanic (1997)

Cast Away (2000)

Marley and Me (2008)

Old Yeller (1957)

The Neverending Story (1984)

The Fox and The Hound (1981)

Bambi (1942)

The Lion King (1994)

The Champ (1979)

The Green Mile (1999)

My Girl (1991)

Monsters, Inc. (2001)

The Wrestler (2008)

Good Will Hunting (1997)

Schindler's List (1993)

About Schmidt (2002)

Interstellar (2014)

The Pursuit of Happyness (2006)

Forrest Gump (1994)

Field of Dreams (1989)

The Lord of the Rings: Return of the King (2003)

El regaño de la reina Isabel II al príncipe Guillermo

Podrá ser el duque de Cambridge y el segundo heredero a la corona británica, pero a sus 33 años el príncipe Guillermo no se manda solo. Así quedó demostrado en esta escena captada durante el festejo de los 90 años de la reina Isabel II.

“Levántate, Guillermo”, le exigió con un refinado coscorrón la reina a su nieto que estaba agachado y distraído en medio de la celebración. Él, muy juicioso, se erigió de inmediato.

via GIPHY

El regaño hizo eco en las redes sociales, donde el jalón de orejas se volvió tan poderoso como la mismísima reina y abuela.

Este niño colombiano es el más fiel hincha de Argentina

¡Argentina es Colombia en la Copa América Centenario! Eso es lo que piensa Santiago, un niño colombiano que se niega a vestir la camiseta de su selección y, en cambio, sí la albiceleste.

Publicidad

¿Pataleta? Tal vez, pero con nombre propio: Leonel Messi. Es el ídolo del niño y nada, por ahora, lo hará cambiar de opinión.