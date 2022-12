Michelle Obama baila con un nabo y las redes se encienden

La primera dama de EE. UU., Michelle Obama, no se cansa de promocionar la importancia de la alimentación saludable, sobre todo entre niños y jóvenes, y su última idea ha sido bailar un rap con un nabo en un video colgado en las redes sociales que se ha vuelto viral.

Turnip for What? (¿Nabo para qué?), dice la primera dama haciendo un juego de palabras con el tema Turn Down for What?, de DJ Snake y Lil Jon, mientras baila mostrando un nabo a ritmo de ese rap en un breve video de seis segundos a través de la plataforma Vine en Twitter.

Es su respuesta a otro video similar en el que un actor que se hace pasar por su marido, el presidente Barack Obama, le pregunta: "¿Cuántas calorías quemas cada vez que te enciendes?".

Michelle Obama lidera desde 2010 la campaña Let's Move! (¡Movámonos!) contra la obesidad infantil y para concienciar sobre la importancia de que los niños tengan una dieta saludable y hagan más ejercicio.

A comienzos de este año, la primera dama también hizo un hueco en su agenda para participar en la campaña Una manzana al día, con la ayuda de algunas de las estrellas de los últimos campeones de la NBA, los Miami Heat.

Además, poco después de llegar a la Casa Blanca en 2009, montó un huerto en los jardines de la residencia presidencial y recuperó así una idea que ya había puesto en práctica, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la entonces primera dama, Eleanor Roosevelt.

¡Qué carácter! León marino ataca a pescadores

El susto de sus vidas se llevaron pescadores rusos en altamar. Al subir las redes, descubrieron a un león marino vivo que había llegado allí por accidente.

Cuando intentaron liberarlo, el animal reaccionó de forma violenta. No solo atacó a uno de los ocupantes al que con su mandíbula lanzó por los aires sino que atacó al perro que los acompañaba y que se acercó más de la cuenta.

Al final, con agua a presión el león marino fue obligado a abandonar el barco.

Pese al dramatismo de la escena, grabada con un celular y subida a internet, se supo en su momento que ni los tripulantes del barco ni el perro sufrieron heridas de gravedad.

El vagón de la felicidad

El australiano Peter Sharp se propuso llevar algo de felicidad a sus compatriotas y, la mejor forma de hacerlo –pensó-, era usando el metro.

Con vestido de gala, este joven comienza a bailar en vagones y contagia con su entusiasmo a los pasajeros.

La fiesta se enciende y, por unos minutos, los habitantes de Perth se olvidan de sus problemas.

Con medio millón de reproducciones, este experimento social se ha vuelto viral en internet. ¿Les gustaría verlo en el transporte público de su ciudad?

Visitante inesperado

¿Qué hace un pony en una estación de policía en el Reino Unido? Eso mismo se preguntaron los agentes que vieron cómo este animal, sin dueño y sin ley, irrumpió en sus oficinas.

Una cámara de seguridad instalada en la entrada de la comisaría de Winsford captó la escena. Y así como llegó, el pony se fue.

La misma policía de la localidad publicó el video en su cuenta en YouTube. Hoy, supera las cuatrocientas mil visitas.