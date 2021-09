¿Miedo al dentista? Se quita las cordales sin ayuda y su video se vuelve viral

Una joven se ha hecho tendencia en redes sociales tras compartir un videoclip en el que se le ve extraerse las muelas cordales sin ningún tipo de ayuda. Su nombre es Ana Victoria y sin duda ha impresionado a muchos usuarios después de notar su tranquilidad ante tal procedimiento.

"El highlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares", escribió Ana Victoria.

En las imágenes se puede observar a la joven inyectarse la anestesia con ayuda de un espejo, luego agarra unas pinzas para extraer las cordales. Lo más impresionante de todo es la enorme seguridad que ella tiene durante todo el proceso.

El highlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares 🥸 pic.twitter.com/sUYsS0IK6r — Ana Victoria ☁️ (@AnaVictoriaRb_) September 6, 2021

Por supuesto, la publicación desató una ola de comentarios por parte de los internautas. Algunos cuestionaron la veracidad del video y otros con experiencia en odontología preguntaron qué tipo de instrumentos utilizó.

"El 222 porque era el único fórcep con el que podía ver mejor y agarrar bien el molar. No siempre es un sangrado excesivo, no fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre", respondió ante dichos interrogantes.

Publicidad

Odontólogos alertan sobre los peligros de realizar estas prácticas fuera de un consultorio especializado.