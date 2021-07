Milagro inesperado: creyó que su dolor era apendicitis y en realidad tenía 8 meses de embarazo

Janice Kerwick es una mujer de 43 años, proveniente de Bexleyheath, Londres, que experimentó fuertes y constantes dolores por varios meses, bajó de peso y se hizo 3 pruebas de embarazo cuyos resultados siempre fueron negativos. Los médicos le diagnosticaron apendicitis.

Janice fue preparada para ir a cirugía, allí fue donde descubrió que su dolor se debía a que tenía ocho meses de embarazo y estaba a dos horas de dar a luz.

"Había bajado una talla de vestido, no había sentido patadas y obtuve tres resultados negativos en la prueba de embarazo. Después de tantos años de querer un bebé, habíamos dejado de pensar que alguna vez sería posible", comentó.

Confiesa que ella y su esposo quedaron en shock, pues creían imposible que algo así pudiera suceder.

"Incluso habíamos comprado un cachorro pensando que era lo más cerca que estaríamos de tener un bebé, ¡y entonces sucedió esto! No fue una experiencia de embarazo típica, pero nos trajo a nuestro pequeño bebé milagroso después de todos estos años", exclamó.

Janice Kerwick intentó quedar embarazada durante 10 largos años con su esposo Daniel, quien ya tiene dos hijos. Hicieron todo lo humanamente posible, desde la fecundación in vitro hasta la adopción, pero nada dio resultado. Janice se había resignado a ser madrastra.

El pasado 21 de junio, Janice sintió profundos dolores en su estómago: "Estaba temblando de dolor, nunca había sentido algo así. Estaba aterrorizada. No tenía idea de lo que me estaba pasando".

Después de llamar a urgencias, fue remitida al Hospital Queen Elizabeth en Greenwich para ser sometida a una cirugía de apendicitis. Le hicieron una prueba de embarazo obligatoria dos horas antes de la intervención y esta reveló que en realidad tenía ocho meses de embarazo.

"Me sentí completamente confundida al principio, como si no pudiera aceptar lo que realmente me estaba pasando. Inmediatamente llamé a Daniel, tenía pocos minutos para dejar lo que estaba haciendo y subirse al auto", agregó.

También llamó a sus padres, quienes al inicio creyeron que se trataba de una broma. “Yo seguía diciendo: 'No mamá, en un par de horas serás abuela'”, dice.

Su pequeño milagro ‘Arabella’, nació a las 9:55 pm del 22 de junio, con un peso de 5 libras. Janice recuerda aún el confuso pero emotivo momento, cuenta que fue "una experiencia llena de lágrimas".

"No se sentía real hasta que la sostuve en mis brazos. Pero tan pronto como lo hice, fue la mejor sensación del mundo y me eché a llorar", sostuvo.

Los médicos informaron que Arabella tenía entre 33 y 37 semanas cuando nació. Los felices padres aseguran que ha sido lo mejor que les ha pasado: "Ella es perfecta y todo lo que queríamos".

"Sin embargo, creo que todavía estamos un poco conmocionados, ¡no muchas personas pueden decir que fueron al hospital para una cirugía de apendicitis y regresaron a casa con un bebé!", concluyó.