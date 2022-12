Millonario fingió limpiar su lujoso carro con un perrito y desató una ola de cólera en Instagram

“La única forma de limpiar mi Maserati MC12 de 6.0 litros es con piel de cachorro 100% natural para asegurar un pulido apropiado”, escribió.

La publicación fue hecha por la cuenta @richkidslondon, en la que abundan imágenes y videos con ostentaciones que para muchos rayan en el mal gusto y la obscenidad.

Pese a que el mensaje añadía que “ningún perrito fue herido en este video”, la ira de los usuarios en la red social no tardó en hacerse sentir.



“Esto es absolutamente vil, no me interesa si la gente lo encuentra gracioso. Es enfermizo”, escribió la usuaria Emily Smith en respuesta.

“No hubo ningún daño, pero es la actitud y la falta de respeto a un ser vivo”, reprochó por su parte Marco Amaral.

“Eso no hace ni en chiste”, dijo Carmen Gloria Cepeda.

Otro usuario fue más allá y dijo que le deseaba “un cáncer” al autor de las imágenes.

¿Y usted qué opina de esta polémica?





