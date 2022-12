Millones aplauden a esta supermamá que alista a sus cuatro bebés al mismo tiempo

Cualquier padre o madre sabe que un bebé demanda gran atención. Imagínese que esta tarea se multiplique por cuatro. Esa es la vida de Corrie Lyn-Whyte, de 26 años, madre de unos trillizos de ocho meses y de una niña de dos años.

Dan Gibson, su pareja, decidió grabar la rutina de esta supermamá: vestir a sus cuatro hijos al mismo tiempo sin perder el control de la situación.

Todos, sin excepción, son inquietos. Van por direcciones distintas y, por momentos, parece que se fueran a caer de la cama. Corrie, sin embargo, no pierde de vista a ninguno de ellos.

Al final, Emily (2), Olivia, Jackson y Levi quedan perfectamente vestidos para irse a dormir.

Mom vs Triplets + Toddler!A must watch! .. Give super mom a share! Being Mommy Dan Gibson Ellen MommyPage Parenthood Being Daddy Parenting.com Twin Magazine Parent Life Network ellentubePosted by The Baby Gang on Jueves, 4 de febrero de 2016 https://www.facebook.com/Thebabygang/videos/223602577983947/

El video publicado por The Baby Gang en Facebook ha obsesionado a los cibernautas que quieren ver cómo termina esta proeza y han premiado la escena con más de 48 millones de reproducciones. ¡Récord!

Y para los que quieran conocer a los cuatro traviesos, este lunes posaron para darle la bienvenida al Año Nuevo chino o el año del Mono de Fuego.