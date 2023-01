“Mirad la magia de mi melena”: español se vuelve viral con video para promocionarse entre mujeres

“En invierno soy de raza blanca”, “apenas tengo contacto con las drogas” y “en un futuro tendré un buen puesto” son algunas de sus frases para conquistar.

Su nombre es Roberto Martín Rodríguez, y su video se hizo recientemente popular por Whatsapp.

El hombre, oriundo de Málaga, dice que hizo el “video para promocionarme entre mujeres de unos 30 hasta 54 años. Tengo 42”.

Según él, “elijo mujeres 12 años más grandes, 12 años más pequeñas (…) No me gustan las veinteañeras”.

Roberto, además, sostiene que “apenas tengo contacto con los estupefacientes. No me gustan porque debilitan”.

Aunque afirma que es de raza blanca, reconoce que en “julio, agosto y septiembre me bronceo un poco”.

Aclara que busca mujeres solteras y sin novio y que le “gusta para nada la gente de dinero”.