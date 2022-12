Miss Islandia abandonó concurso de belleza porque le pidieron bajar de peso

La ganadora del certamen en Islandia dio una respuesta categórica al certamen de belleza Miss Grand International, especialmente a uno de los organizadores que le hizo la apreciación de que pese a su buen físico, le aconsejaba bajar de peso.



Nawat Itsaragrisil , presentador y presidente del certamen, le recomendó disminuir su peso a través de un régimen de comida bastante cuestionable. “No desayunes, come ensalada en el almuerzo y toma agua todas las noches hasta el concurso”.

La modelo reveló además que al organizador no le gustaban sus “hombros grandes”. Acepta que esa parte de su contextura es amplia debido al deporte que practicó cuando era más joven.

En una carta publicada en su Instagram, explicó que daba un paso al costado en dicho concurso. “Miss Grand International no merece mi cara, mi cuerpo, mi personalidad o mi corazón”. Recordó además que sus medidas le significaron otros importantes reconocimientos en pasarela.



Los comentarios positivos empezaron a surgir y en la mayoría de ellos, tanto hombres como mujeres la felicitaron y agradecieron por no prestarse a multiplicar la imagen de la mujer delgada como único referente de belleza.

Estas fotos demuestran que su figura es envidiable y representa la belleza femenina.



