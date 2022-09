Modelo gana cuantiosa suma por vender imágenes de sus axilas sin depilar

Una modelo de OnlyFans conocida en el mundo digital como Cherry the Mistress se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de vender innumerables fotografías de sus axilas sin depilar.

La joven relató a medios de comunicación que anteriormente se dedicaba a ser camarera en un restaurante. Sin embargo, después de su éxito en la plataforma de fotografías íntimas, abandonó su trabajo y la universidad para dedicarse a ello por completo.

Luego de algunos meses siendo modelo, y tras asistir a un grupo de sociología donde reconoció las normas y comportamientos de género impuestos por la sociedad, la mujer tomó una decisión determinante y fue no volver a depilar sus axilas.

“Me hizo pensar en cómo al crecer siempre me decían que me afeitara. Mi familia e incluso mis compañeros en la escuela, así que lo hice durante muchos años, pero dejé de afeitarme y nunca me arrepentiré de esa decisión", expresó.

Desde entonces la joven se ha vuelto toda una sensación en las redes sociales, pues muchos usuarios admiran su estilo de vida y compran sus fotografías, por lo que la joven ha llegado a ganar más de 20.000 dólares al mes.

No obstante, otras personas no ven con buenos ojos esta práctica y la catalogan como antihigiénica.

"Suelo recibir comentarios de odio de hombres, y ocasionalmente de algunas mujeres, que me llaman asquerosa, repugnante, poco femenina, y también me han llamado hombre por tener vello corporal", compartió.

Asimismo, a Cherry the Mistress le han llegado críticas de quienes aseguran se quedará soltera para siempre, pero lo que no saben es que la mujer ya lleva muchos años saliendo con su actual pareja.

Aunque en un principio la joven se dejaba afectar por las afirmaciones negativas, con el paso del tiempo se ha vuelto más fuerte y actualmente solo ignora todos los comentarios denigrantes que llegan a sus redes sociales.

"Me siento mucho más segura conmigo misma, mis seguidores me hacen sentir muy sexy y segura de lo que soy", concluyó.