Modelo sorprendió a pasajeros de Transmilenio con particular show: "Llegaron tarde por no bajarse"

El modelo, actor e influenciador Alejandro Quintero volvió a emocionar las redes sociales tras publicar un video en el que enseña cómo caminaría si hiciera parte de una pasarela dentro de un articulado de Transmilenio .

El video, que se hizo viral, muestra al joven, con y sin camisa, desfilando entre los demás usuarios del sistema, quienes aprovecharon para grabar el curioso momento.

Como era de esperarse, este video, como otro en el que se vio al hombre bailando sensualmente , ha dividido las redes sociales, pues algunos rechazan este acto mientras otros lo aplauden.

"Ese no es el lugar ni el momento", "Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto", "¿Por qué no me encuentro uno así 🥺🥰?" y "Ese día todos llegaron tarde a sus trabajos por no bajarse para seguir viéndolo😂" fueron algunos de los comentarios sobre lo sucedido.