Mr. G y Jellybean, amistad de dos animales que envidiaría cualquier humano

Una entrañable historia de amistad tiene como protagonistas a la cabra Mr. G y al burro Jellybean.

La cabra cayó en una profunda depresión luego de que fuera separada de su entrañable amigo y compañero de aventuras durante diez años.

Y es que los dos habían sido adoptados por una mujer en los Estados Unidos, pero las denuncias hechas por vecinos sobre las condiciones en que se encontraban estos animales hicieron que las autoridades se los llevaran a distintos refugios.

Catorce horas separaban a Mr. G de Jellybean.

Durante seis días, la cabra no quiso comer ni moverse. Nada parecía importarle.

Temerosos por lo que le pudiera pasar, sus cuidadores del centro de adopción perteneciente a Animal Place creyeron que la causa de su rebeldía obedecía a la ausencia de su amigo Jellybean. Entonces, empezaron a trabajar en el reencuentro.

Mr. G olfateó a su amigo a metros de distancia. Cuando el burro llegó al refugio, la cabra fue a su encuentro en un solo salto. Era la primera vez que salía del corral.

Hoy, ambos viven felices y su salud es inmejorable.

Gracias a Animal Place, se salvó una vida y se conservó un amigo. Vea aquí la historia completa .

El dilema de un niño y sus tres amores

Tiene cinco años y una gran preocupación: sus tres novias. La conversación del niño con su madre, grabada y subida a YouTube, ya supera las tres millones de visitas. Aquí está para ustedes:

Niño: Puedo tener dos, está bien, pero no quiero tres.

Mamá: ¿Te estresa tener tantas novias?

Niño: Sí, por eso tengo que deshacerme de una.

Mamá: ¿Cómo vas a decidir a quién terminarle?

Niño: No sé, todas son tan bonitas y tengo que terminarle a una. Quisiera tener cuatro años otra vez.

¡Qué dilema! Revívalo, aquí .