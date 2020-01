¿Mr. qué? Facebook se disculpa por vulgar traducción del nombre del presidente chino

Cuando el líder asiático visitó Birmania, la plataforma mostró del birmano al inglés el nombre de Xi Jinping como “Mr. Shithole”.

El error captó la atención de muchos cuando la líder de Birmania, Aung San Suu Kyi, escribió en su perfil oficial sobre la visita de dos días de Xi a su país.

Al traducir del birmano al inglés se leía “The kingdom of the kingdom Mr. Shithole meeting with president daw Aung San Suu Kyi and president of China”.

Lo que traduce “La reunión de la presidenta Aung San Suu Kyi con Mr. Shithole (Mr. Mierda), presidente de China”.

Facebook reconoció el error el pasado sábado y culpó a un “problema técnico” por esto.

“Arreglamos el error técnico que corrigió incorrectamente del birmano al inglés en Facebook”, señaló Andy Stone, vocero de la red social. “Esto no debió haber sucedido y estamos tomando los pasos para que no suceda de nuevo”, agregó.

No es claro cuánto duró el problema en la red social, pero el traductor de Google no presentaba ningún inconveniente.