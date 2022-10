¿Mucho estrés? Mujer se desmayó después de dar el "sí, acepto" en su boda

"¿Está embarazada?", fue la pregunta que muchos usuarios le hicieron a Dana Percastegui, una mujer que se desmayó momentos después de dar el "sí, acepto" en su boda . La ceremonia se habría llevado a cabo en México.



En un video que ya acumula más de 34 millones de visualizaciones se observa a los novios de rodillas frente al sacerdote. Segundos después, Dana se desvanece, y aunque su pareja trata de hacer todo lo posible para que ella no termine en el suelo, no le alcanzaron los reflejos.

"No podía faltar el TikTok del desmayo 😅😅😅 Jijiji los amo mucho, Dana y Diego, y gracias a Dios solo quedó en el susto. Bendiciones para su matrimonio", escribió el usuario que compartió la grabación.

@ixhellazenetperca no podía faltar el tik tok del desmayo 😅😅😅 jiiii los amo mucho dana y diego y gracias a dios solo quedo en el susto bendiciones para su matrimonio ♬ Un velero llamado Libertad - José Luis Perales

Comentarios como "¿Se desmayó porque está embarazada?", "ya viene el bebé 😂😂😂", "es una señal para no casarse 😂😂" y "justo me pasó jajaja, pero estaba con 5 meses de embarazo 😁", no se hicieron esperar.



La novia se pronunció para aclarar dichas especulaciones. "Amigos, no estoy embarazada, fue el estrés de la boda; cuando me relajé, pues fue de más y por eso fue el desmayo", escribió.