Muere influencer de 21 años que padecía osteosarcoma: “No sé por qué te sucedió a ti”

Internautas en México lamentan la temprana muerte del infuencer Juan Pablo Rodríguez, o Juanpi, quien tenía apenas 21 años. La noticia fue confirmada por familiares y amigos.

El joven había sido diagnosticado con un osteosarcoma a los 19 años o cáncer en los huesos. Debido a esta enfermedad perdió la pierna izquierda y usaba una prótesis.

Sus últimos chequeos médicos dieron cuenta de que el cáncer había hecho metástasis en un pulmón y también le fue hallado un tumor en el cerebro, informó TV Azteca.

La última publicación en Instagram fue realizada por su hermano, el 18 de octubre, quien aseguró que el estado de salud del joven era muy delicado luego de ser sometido a una cirugía. Su deceso se produjo el pasado lunes 31.

Fernanda Salinas, novia de Juanpi, le dedicó el jueves una emotiva publicación en sus redes sociales.

“Sigo buscando respuestas donde no hay, no sé por qué te sucedió a ti. Cuando comenzó todo, las personas me decían ‘¿estás consciente de que se va a morir?’, ‘¿cómo puedes aguantar tanto?’, ‘vete a tu casa y de vez en cuando lo vienes a visitar’, a todas esas personas les digo que cuando amas a alguien no importa que tan difícil sean las circunstancias siempre estás y no te cuesta en lo más mínimo”, expresó.

“Estamos todos de luto. Sin conocerlo logró tocar nuestro corazón. Un abrazo a toda su familia y amigos”, comentaron los seguidores de Juanpi.