Mujer asegura que ha sido víctima de acoso por tener extraño estilo en las cejas

En Reino Unido, una joven de 27 años asegura que ha sido víctima de acoso por el extraño diseño que tienen sus cejas. La mujer conocida como Sammie-Jo se ha convertido en t endencia en TikTok.

Sammie-Jo ha relatado en algunos de sus videos que ha sido criticada, pues sus cejas se ven extremadamente marcadas con delineador, un estilo no tan común.

Las cejas de la joven se pueden observar como dos enormes rectángulos, lo que ha provocado controversia en la red social.

"Siento que la gente está condicionada socialmente para ser bella solo si forma parte de estos estándares y simplemente no estoy de acuerdo con ello y no me gusta", dijo Sammie-Jo durante una entrevista con el medio The Mirror.

Añadió: "Me gusta hacer una reivindicación y las cejas lo hacen para mí. Empezaron con un tamaño normal y fueron creciendo con el tiempo. Me gusta tener un aspecto diferente. Sería genial que fueran las cejas más grandes de Gran Bretaña”.

La joven explicó que el rechazo recibido ha sido tan fuerte que incluso algunos usuarios la han cuestionado sobre su labor como mamá.

"La gente ha dicho que no debería ser madre y que van a llamar a los servicios sociales por mis cejas. En Internet se llega a extremos. Pueden llamar a los servicios sociales porque no tengo nada que ocultar. Mis cejas no determinan si soy una buena madre o no", sostuvo Sammie-Jo.

Pese a los comentarios despectivos, la joven dice que seguirá creando contenidos para que las personas puedan tomar conciencia de que no tiene nada de malo ser diferente.

"El trolling me da igual. Intento concientizar a la gente de que puede ser diferente. Así es como los combato", concluyó.