Mujer atacó a vendedora de tacos, destruyó el puesto y escupió en la comida

Un ataque a unos vendedores callejeros de tacos en Los Ángeles, Estados Unidos , quedó registrado en un video que se ha convertido en viral y que ha generado indignación.

En este se puede ver a una mujer que lanza improperios contra los vendedores de un puesto callejero de comida mexicana, golpea a una de las vendedoras en el rostro para, acto seguido, destruir el lugar y escupir en la comida.

La agresión fue captada en un video que ya se ha vuelto viral y con el que las autoridades buscan a la agresora.

Según explicaron los trabajadores del puesto, que tiene 12 años en la misma esquina, la mujer compró un burrito y después regresó al lugar diciendo que no le había gustado y quería otro. Cuando las personas le dijeron que no habría reembolso de dinero ni le prepararían otro, pues no devolvió el primero, la mujer enloqueció.

Según voceros de los vendedores ambulantes de esa ciudad, los ataques han aumentado en los últimos meses. Muchos de ellos no denuncian por temor, pues en algunos casos son indocumentados.

En este caso, los trabajadores denuncian que la Policía se demoró una hora en llegar al sitio, por lo que la agresora no fue detenida.

Ellos dicen que perdieron todas las ventas y ganancias del día por el ataque. Eso sí, la mujer se preparó otro burrito antes de marcharse.