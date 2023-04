Mujer celebra su divorcio quemando el vestido de novia en una sorprendente sesión de fotos

"

¡Quemó su vestido de novia!

“¿Qué más iba a hacer con mi vestido de novia? No se podía devolver y no me gustaría dárselo a mi hija, no después de cómo terminó todo. Entonces, ¿por qué no quemarlo?”, comentó la mujer.

Noticias Caracol - IG: @felicia_bowman_photography