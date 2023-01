Mujer con leucemia falleció minutos antes de dar el sí en su boda

“No quería que se fuera sola”, dijo su prometido, que planeó el casamiento pese al estado de ella. Aun así, cumplió con el sueño de ponerle el anillo.

Xiao, una mujer china de 32 años, y Yang Fen, de 27, se conocieron en 2016 cuando ella había sido diagnosticada con la enfermedad. Sin embargo, su salud en ese momento era estable.

Tiempo después el estado de salud de Xiao empeoró, pero esto no impidió que decidieran adelantar una boda para unir sus almas, siendo conscientes que a ella le quedaba poco tiempo.

Llegó el momento de la ceremonia. Fen se vistió de gala y hasta consiguió el ramo de flores para darle a su futura esposa. Xiao no se quedó atrás: fue vestida para la ocasión y la maquillaron. Lastimosamente era tarde.

Xiao empeoró y los médicos se tomaron la habitación. Pese a los esfuerzos, no había mucho qué hacer, así que decidieron dejar entrar al novio para que se despidiera.

Lo único que Yang Fen pudo hacer fue ponerle el anillo a Xiao, aunque la ceremonia no se llevó a cabo. "No quería que se fuera sola. No hay licencia de matrimonio, pero ella es mi alma gemela", expresó el novio al South China Morning Post.