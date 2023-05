Mujer cumplió 102 años y reveló su secreto para la longevidad: buena vida íntima y copas de vino

La longevidad es un aspecto que muchas personas esperan alcanzar en sus vidas. Un caso de esto es Joyce Jackman, una mujer que acaba de cumplir 102 años. Ella aseguró que el secreto para llegar a esa edad con vitalidad y alegría es "una vida sexual satisfactoria” y una “buena copa de jerez”, un tipo de licor.



Conforme a lo revelado por Mirror , la mujer celebró pasar el siglo de vida junto a los miembros de la casa de reposo en la que pasa sus días. Este lugar está situado en Essex, Reino Unido.

En medio de los regalos y felicitaciones, ella aseguró que “no quería que terminara el día”. Durante la jornada, ella contó a los trabajadores de ese lugar que una vida sexual satisfactoria y una buena copa de jerez son el secreto para alcanzar la longevidad.

“Tuve un día hermoso. No puedo creer que tenga 102 años. Creo que el chocolate también me ayudó”, manifestó la adulta mayor.

En 1945 y durante su juventud, ella se casó con su novio de infancia y, aunque no tuvieron hijos, reconoció que llevó una vida sexual bastante activa.

Además de esto, también trabajó en una tienda de dulces, por eso es una amante del chocolate. A lo anterior se suma que también disfrutaba compartir con los niños del barrio, salir con sus amigos y hornear al lado de su mamá.

Después de pasar guerras, pandemias y múltiples vivencias, pasa sus días con crucigramas y leyendo el periódico.

La administradora de la casa de reposo en la que está la protagonista de esta historia asegura que ella es “muy querida” y que siempre hace reír a todo el mundo con “su fantástico sentido del humor”.

“Trabajamos para ayudar a los residentes a tener una vida satisfactoria y celebrar estas ocasiones importantes juega un papel importante. Nos sentimos honrados de brindar con una copa de jerez la vida de Joyce”, complementó la trabajadora.

Otra emotiva historia: mujer se casó a los 80 años

Joyce Jackman es el ejemplo de que se puede alcanzar la longevidad, pero Janeth Merryman es la prueba de que nunca es tarde para seguir creyendo en el amor. Tras quedar viuda, pensó que su vida amorosa iba a terminar, pero a esta mujer de 80 años el destino le tenía otra oportunidad.

Ella creyó que no volvería a casarse, pero fue flechada por Cupido. Esta abuela conmovió a los internautas luego de que se hizo viral un video en el que aparece comprando su vestido de novia. Con su historia, Janeth le mostró al mundo que el amor había vuelto a tocar a su puerta.

La más emocionada fue su nieta, Danni Jefferson, quien documentó en las redes sociales cada momento de esta historia de amor.

“Fue conmovedor. Estoy tan feliz por ella. Me encanta lo feliz que es y que haya encontrado el amor, sobre todo a su edad. Sé que inspiró a tantas mujeres que son mucho más jóvenes que ella y piensan que han perdido la esperanza de encontrar el amor”, aseguró la nieta de esta enamorada.

“Si hay alguna mujer de 80 años por ahí, arriésgate. Eso es lo que estoy haciendo, no me quedan muchos años más y ahora estoy feliz. Ahora sonrío mucho porque él me hace reír mucho”, expresó Janeth.