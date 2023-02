Mujer descubrió que tenía cáncer en etapa 4 gracias a una rutina de belleza que vio en TikTok

Helen Bender, una joven de 26 años que vive en Alabama, Estados Unidos, descubrió que tenía cáncer etapa 4 tras realizar una rutina de belleza que vio en TikTok . Luego de realizarse los exámenes médicos correspondientes, los especialistas le dieron seis semanas de vida.

Según reveló Dailymail , la joven siguió una tendencia milenaria de China que consiste en raspar la piel con una piedra suave para realizar masajes y liberar al cuerpo de toxinas que son dañinas.

No obstante, la joven de 26 años notó un bulto debajo del lado izquierdo de su mandíbula. Tras acudir al médico, le diagnosticaron un tipo de cáncer bastante agresivo y que ya había provocado 20 tumores más en todo el cuerpo.

Los especialistas le dieron seis semanas de vida. Pese a lo anterior, inició terapias y los tumores redujeron su tamaño. El tratamiento lleva ocho meses y ya está dando resultados positivos.

“Cuando noté ese bulto no estaba segura de qué era. Como me enfermo mucho, pensé que era un ganglio linfático inflamado. Si no hubiera seguido esa tendencia de TikTok no hubiera logrado una revisión. Pude haber muerto”, manifestó.

La joven contó que los especialistas la llamaron para darle la devastadora noticia: “El médico se sentó y dijo 'este cáncer es etapa cuatro'. Recuerdo que todo era borroso. Tenía 20 bultos en todo mi cuerpo. Le pregunté al médico cuánto tiempo pensaba que tenía de vida y me dijo que alguien con un padecimiento similar murió en seis semanas”.

Estos otros tumores estaban en el cuello, pulmones, intestinos, muslo izquierdo y otras zonas del cuerpo.

“No podía decirle a mi papá, es muy difícil contarle este tipo de noticias a los miembros de la familia. Simplemente me abrazaron y dijeron que íbamos a superar esto. Fue duro verlos así”, recalcó la joven.

La joven agregó que su vida cambió por completo tras el diagnóstico médico: “Fue bastante doloroso. En la mandíbula el bulto estaba presionando un nervio y me dolía al tragar. Tenía un tumor en el muslo izquierdo del tamaño de mi puño. Me dolían los músculos, no pude ir al baño en mucho tiempo porque también tenía en los intestinos”.

Pero el tratamiento empezó a dar resultados e hizo que los tumores redujeran drásticamente su tamaño. Tras ocho meses de terapia, los tumores ya no le duelen. Ella se siente positiva y espera superar la enfermedad.