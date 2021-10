Mujer dice que amamanta a su pareja dos veces por semana y asegura que es “nutritivo”

Lana Michaels es una exmaestra y madre de dos niños que decidió amamantar a su actual pareja, llamado Shawn, dos veces por semana, según reportó el diario británico The Sun .

La mujer, quien asegura que “extrañaba la lactancia materna”, conoció a Shaw a través de una aplicación de citas veganas en 2019 y su relación experimental los condujo a tratar cosas nuevas.

Le puede interesar: Joven pareja pensó que iba a tener cuatro bebés y resultaron ser seis

"No quiero tener otro bebé y mis hijos son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar con Shawn", dijo Lana, quien tiene un niño de 11 años y una niña de 7.

Según The Sun, la idea de amamantarlo llegó después de tener un encuentro sexual con otra pareja y en el que Shawn sintió leche materna de otra mujer. Ahora, Lana dice que lo hace antes de tener relaciones.

"Tenemos relaciones sexuales unas cinco veces por semana y Shawn amamanta un par de veces a la semana", relató Lana.

Publicidad

Shawn le dijo a The Sun que no creen que sea una práctica extraña y que no les importa “si no es normal”, pues ambos consideran que es "nutritiva”.

"Hay más impacto negativo en esclavizar a un animal como una vaca que beber leche humana que está hecha para nosotros", aseguró el hombre.

La pareja sostiene que de esta forma tienen una conexión más cercana y que incluso algunas personas les han hecho buenos comentarios.