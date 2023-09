Mujer dice que su ex la contactó por medio de Nequi luego de que ella lo bloqueara en redes sociales

Para muchas personas, superar una ruptura amorosa puede convertirse en una tarea compleja, ya que, en ocasiones, las relaciones no terminan por mutuo acuerdo y una de las partes puede seguir enamorada de quien era su pareja, así ya no estén juntos. Una mujer contó que su ex, al que tenía bloqueado, la logró contactar por Nequi.



En medio del despecho, una de las estrategias más efectivas para intentar seguir adelante es "bloquear" a la expareja de las redes sociales y todos los medios posibles, con el objetivo de evitar cualquier tipo de contacto o actualización de lo que sea que esa persona esté haciendo e ir superando, poco a poco, lo que alguna vez fue la relación.

Sin embargo, esto no siempre funciona, pues hay personas incapaces de olvidar y buscan la manera de volver a intentar que funcione algo que ya pasó. Este fue el caso de un hombre que, como medida desesperada, habría contactado a su exnovia de una manera inusual, enviándole mensajes acompañados de transferencias bancarias a través de la aplicación Nequi.

La historia fue dada a conocer a través redes sociales por una mujer identificada como Luisa María Montenegro, quien a través de su cuenta oficial de TikTok mostró la recursividad de su expareja sentimental. De acuerdo con el relato de la joven, ella pensó que, bloqueando al hombre del teléfono y de sus redes, podría cortar todo tipo de comunicación, pero no fue así.

La mujer contó que, usando la aplicación de pagos digitales, el sujeto le envió numerosas transferencias por valores de 1.000 y 10.000 pesos, incluyendo mensajes llenos de nostalgia por lo que solía ser su relación.

"Pasa linda noche, pienso en ti siempre, eres una mujer muy valiente y muy apapachable. Te amo, Luisa", son algunos de los textos enviados por el hombre, según ella.

Rápidamente, la historia de Luisa se hizo viral en redes sociales y algunos internautas expresaron su comprensión y apoyo hacia el hombre, que se valió de toda creatividad para mantener el contacto. Sin embargo, hubo quienes criticaron la medida, asegurando que el daño psicológico no se puede reparar con sumas tan insignificantes de dinero.