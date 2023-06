Mujer intentó abandonar a su perrito en la calle, pero las autoridades lo evitaron

Por medio de redes sociales se difundió un lamentable video en el que quedó evidenciado un caso de crueldad animal, que por poco terminó en abandono, luego de que una mujer intentara deshacerse de su perrito en plena vía pública de la ciudad.



Los hechos se presentaron en una calle de Tenerife, en España, y causó indignación entre los habitantes de la ciudad y los internautas que vieron la situación a través de las imágenes. Al parecer, la mujer dueña de la mascota condujo su automóvil desde su casa hasta detenerse en una vía principal, donde se bajó del vehículo y abrió la puerta trasera para desalojar al perrito.

Una vez que el animal abandona el auto, la mujer cierra las puertas y se sube de nuevo para continuar con su rumbo. Al ver lo que estaba pasando, la mascota corre detrás del carro donde se moviliza su dueña, en un intento por alcanzarla y exponiéndose a ser atropellado por otros conductores.

Este instante, que fue grabado en video y compartido por medio de Twitter, se viralizó rápidamente, llegando a la vista de animalistas que buscan a la protagonista del cruel acto para instaurarle la respectiva denuncia penal.

Respecto al destino del perrito, se conoció que los transeúntes del sector no dejaron pasar la situación desapercibida y le reclamaron directamente a la mujer por intentar abandonar a su mascota sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Por otro lado, las autoridades, que se percataron de los hechos, intervinieron en la escena e impidieron que la implicada dejara al animal tirado.

Publicidad

“Pacma denuncia este intento de abandono de un perro en Granadilla de Abona (Tenerife) y la Guardia Civil busca a la conductora, que aceleró mientras el perro corría detrás. Tras ser increpada, volvió a subir al perro al coche y se desconoce su paradero”, escribió la entidad que compartió inicialmente el video.

PACMA denuncia este intento de abandono de un perro en Granadilla de Abona (Tenerife) y la Guardia Civil busca a la conductora, que aceleró mientras el perro corría detrás. Tras ser increpada, volvió a subir al perro al coche y se desconoce su paradero https://t.co/n4k5cyIMX6 pic.twitter.com/mwKyq1uiir — Europa Press (@europapress) June 12, 2023

“Si en su día se hizo cargo del perro, debe asumir las consecuencias que ello conlleva hasta el final, eso no se hace”, “El ‘juguete’ ha dejado de ser atractivo. Espero que esta desalmada sea tratada igual”, “Que la encuentren pero que no le devuelvan al perro. No se merece ese pobre animal un ser tan despreciable. Que lo lleven a una protectora y que se le busque una familia que le de amor y cariño”, comentaron algunos internautas indignados.