Mujer le pagó costosa boda a su hija, luego le quitó el esposo y tuvo un hijo con él

Lauren se casó con Paul pensando que sería para toda la vida, sin pensar que el hombre y su madre le darían la peor decepción de su vida.

La historia de Lauren Wall, de Londres, es tan increíble que pareciera una novela escrita para cine o televisión.

Lauren, quien ahora tiene 34 años, se casó a los 18 años con Paul White, un trabajador que en ese momento tenía 19 años.

Se habían conocido en un pub y al poco tiempo ella quedó embarazada. El matrimonio se realizó algunos meses después del nacimiento de la niña.

Como la chica siempre había querido una boda de ensueño, su madre la complació con una lujosa celebración que costó casi 20 mil dólares.

Agradecida, la joven llevó a su mamá, Julie, a su luna de miel. Poco sabría que dos meses después comenzaría una pesadilla.

Para la joven era normal que su esposo se llevara tan bien con Julie ya que era su suegra y nunca le pareció extraño que fuera amable, según aseguró en una entrevista al tabloide británico Daily Mail.

Poco se imaginaba que Paul la abandonaría dos meses después, se iría a vivir con su madre y tendría un hijo con ella.

Lauren relata que algunas semanas después de la boda, Paul comenzó a ocultar los mensajes de su celular. Un día la hermana de Lauren usaba el teléfono de su madre cuando encontró lo que parecían ser mensajes entre Paul y Julie.

"Cuando me enfrenté a Paul, se puso blanco como una sábana y se negó a dejarme ver su teléfono", dijo Lauren.

Pocos días después, Paul se fue de la casa y la dejó a ella y a su pequeña hija de 7 meses.

Lo peor todavía no había llegado. Poco después la joven escucharía rumores de que Paul estaba viviendo con su madre.

Un día Lauren vio a su madre en la calle y notó que tenía un bulto en su vientre. “Mi mente se aceleró, mi madre se tomó el estómago y me dijo: es un quiste”, dijo la mujer.

Ella se sintió tan mal que decidió ir a su casa a destruir todas las fotos de su boda.

En julio de 2005 la madre de Lauren dio a luz a su bebé con Paul. Aunque inicialmente la mujer le dijo que el embarazo era producto de su relación con otro hombre, Lauren nunca le creyó.

Cinco años más tarde, Paul y Julie se casaron.

Lauren incluso terminó yendo a la boda de su madre por el bien de su hija.

“Me llamó y me invitó, fue incómodo. Me casé el 14 de agosto de 2004 y ellos el 15 de agosto del 2009”.

Aunque la madre ha intentado acercarse a la hija, no se ven frecuentemente y la herida aún está abierta.

Actualmente Lauren tiene una nueva pareja y está esperando su cuarto hijo, pero asegura que tendrá “problemas de confianza por el resto de su vida” y que la relación con su madre no volverá a ser la misma.