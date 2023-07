Mujer ofrece 5 mil dólares a quien le encuentre esposo: "Si me ayudas, el dinero es tuyo"

Eve Tilley-Coulson, una abogada de 35 años que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, se hizo viral en las redes sociales por su curiosa historia. La mujer ha hecho su máximo esfuerzo por encontrar pareja, aunque sin éxito. Ahora, ofrece 5 mil dólares (más de 20 millones de pesos colombianos) a quien le ayude a encontrar a su “alma gemela”.



Además de lanzar su propuesta en redes sociales, Eve compartió su historia en New York Post . “Hace un tiempo, les dije a mis amigos que les pagaría 5.000 dólares si me presentaban a mi esposo. Y pensé: ¿por qué no abrir la oferta a TikTok? Si me presentas a mi esposo y me caso con él, te daré cinco mil dólares”.

Eve contó al medio citado que, pese a que muchas personas se han mostrado interesadas en ayudarla, hasta el momento no ha salido con nadie.

“He estado soltera durante unos cinco años, conociendo gente en persona y en las aplicaciones. Pero desde la pandemia ha habido un cambio extraño en la cultura de las citas: los chicos no se acercan a ti en persona y la mayoría de los hombres en las aplicaciones no se deslizan para tener citas serias”, mencionó.

Agregó: “Así que siento que pagar $5.000 por un esposo que responde, satisface mis necesidades y está listo para una relación real, vale la pena”.

Pese a que ofrece 5 mil dólares a quien le ayude a encontrar al hombre de su vida, la mujer tiene ciertas exigencias: su esposo debe tener entre 27 y 40 años de edad, una estatura mínima de 1.80 m, una afinidad por los deportes, los niños y los animales, y contar con un “sentido del humor británico”.



“El único requisito físico real que tengo es que debe ser alto porque yo soy alta. He salido con hombres que no están seguros de mi estatura y me piden que no use tacones, y eso no me hace sentir bien”, enfatizó.

Respecto a las creencias religiosas, opiniones políticas y origen étnico, la mujer que ofrece 5 mil dólares afirmó que no son factores determinantes para ella y bromeó diciendo que está dispuesta a salir con una “piedra con carisma”. Tampoco mostró importancia si su cita tiene título universitario o tiene algún vehículo.

“Mi chico perfecto es la cita perfecta para una boda, puede tomarse una foto con mi hermano, bailar con mi abuela, sabe cómo trabajar en la cama, pero también regresa para ver cómo estoy”, expresó.

“Oye, si me ayudas a conocerlo, el dinero es tuyo”, puntualizó la mujer.