Mujer pidió a sus pretendientes escribir un ensayo sobre por qué querían salir con ella

Una mujer de 36 años, identificada como Lauren Kempton, decidió solicitar un particular requisito a sus pretendientes, luego de sufrir dos años de malas citas obtenidas por medio de aplicaciones en línea. Originaria de la ciudad de Portsmouth, en Reino Unido, exigió que cualquiera que quisiera pactar un encuentro con ella debía escribir un ensayo de 500 palabras explicando el porqué.



Lauren Kempton, madre soltera de una niña, escribió una publicación en la plataforma de citas Hinge en la que indicaba que, para poder salir con ella, los aspirantes debían enviar primero su solicitud por escrito para así asegurarse de que no estaría perdiendo el tiempo con una persona que no le interesara.

Aunque la mujer después señaló que se trataba de una supuesta “broma”, aseguró que alcanzó a recibir varias respuestas, incluyendo una presentación en PowerPoint adjunta a una solicitud.

A pesar de sus rigurosos filtros, Kempton no logró "conectar" con un "pretendiente ganador”, así que sigue estando soltera y ha decidido tomarse un tiempo para sí misma, lejos de las aplicaciones.

La mujer, quien trabaja para una clínica de cuidado de la piel, afirmó que la mayoría de sus citas son aburridas porque se repiten las mismas conversaciones de siempre y resaltó que ha tenido muy malas experiencias con las aplicaciones en línea. “La cultura de las citas en línea es impactante”, declaró en el medio Daily Mail.

Por otro lado, señaló que, luego de pedir a sus pretendientes que hicieran un escrito, su "fe en los hombres" se volvió a restaurar: "La gente podría pensar que pedir un ensayo fue demasiado para mí, pero fue realmente un poco divertido, no esperaba que alguien hiciera tanto esfuerzo".

De momento, Lauren Kempton ha decidido eliminar sus aplicaciones de citas para enfocar su energía en otras cosas que le aporten a su vida, aunque destacó que pedir los ensayos le sirvió para "determinar" lo que no quería de una relación.

“Obtuve algunas respuestas diferentes en ese momento, pero he estado soltera durante tres años y no he encontrado algo en lo que esté lista para establecerme”, aseguró.

En cuanto a la propuesta ganadora, fue la de un hombre que escribió que cumpliría todas sus promesas y planes, además de priorizar la comunicación según el método de contacto favorito de la mujer, respondiendo rápidamente sus mensajes. Adicionalmente, señaló que le gustaría saber con sinceridad si él le gustaba o no, para asegurarse de que ella no desperdiciara el tiempo saliendo con alguien con quien no tenía conexión.