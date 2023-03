Mujer que dormía se llevó tremenda sorpresa: había una serpiente de casi dos metros en su cama

El pasado lunes, 13 de marzo, una mujer que reside en Queensland, Australia, se llevó tremenda sorpresa. Al despertarse en la mañana para iniciar su rutina diaria, descubrió que entre las sábanas había una serpiente de casi dos metros.



De acuerdo con expertos, se trata de una serpiente marrón, que es 12 veces más venenosa que una cobra y la segunda más letal en el mundo. Al hallar el reptil, la joven saltó de inmediato de su cama.

Por fortuna, la serpiente no reaccionó, de lo contrario las consecuencias habrían sido fatales para la mujer.

La joven salió de su habitación y cerró la puerta, después contactó a Zachery Richards, especialista en rescate de estos animales. "Simplemente, quería una cama cómoda y agradable para dormir", bromeó el experto.

Según Richards, al parecer, la serpiente entró al dormitorio por la ventana esperando hallar un sitio resguardado por la ola de calor que en esta temporada azota a Australia.

"Si ve una serpiente, retroceda lentamente, déjela en paz, confínela a una habitación y llame a un profesional", dijo el hombre, quien tomó el espécimen y lo devolvió a su hábitat natural, a varios kilómetros del lugar donde fue encontrada.

Con este ya son varios casos que se han conocido de serpientes que son halladas en viviendas de ciudades de Australia.

Condenan a mujer por torturar y comerse un hámster que tenía como mascota

En otras noticias, después de ser identificada en unos videos que circularon en redes sociales, Emma Parker fue condenada por un juez del Lincoln Crown Court a 12 meses a prisión por el cargo de causar sufrimiento innecesario a un animal protegido, que resultó ser un hámster que tenía como mascota.

En los videos se muestra a la mujer apuñalando en repetidas ocasiones a su hámster, Mr. Nibbles, con un cuchillo. Así mismo, se observa como sostiene una botella de agua y engulle las mitades disecadas del fallecido animal. Durante la secuencia de video puede escucharse a una persona mencionar entre risas que “es una enferma”, mientras el roedor chilla e intenta escapar.



Parker, de 39 años, fue catalogada como adicta a las drogas de clase A, las cuales suelen ser clasificadas como más peligrosas. En esta categoría se encuentran sustancias como la heroína, la cocaína, la metadona, el LSD y el éxtasis.

Los vídeos de Parker torturando al hámster llegaron a manos de las autoridades, quienes iniciaron una investigación con entidades como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Durante el interrogatorio, afirmó que estaba ayudando al hámster a morir tras haber sido mordido por uno de sus perros. Sin embargo, su versión de los hechos fue descartada y con base en el material probatorio se le condenó a un año de prisión y una prohibición para tener animales durante 15 años.