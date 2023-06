Mujer que imita a Shakira recibió conmovedor regalo tras perder bafle con el que trabajaba

Un creador de contenido, identificado como Stylacho, sorprendió a sus seguidores tras regalarle un bafle a una joven que imita a Shakira en las calles. El conmovedor momento se difundió a través de TikTok.

Tal y como muestra el video, la joven fue se encontraba sentada en un andén, se le veía cabizbaja, junto a ella se evidenciaban un coche para bebé y, además, la mujer sostenía un objeto en sus manos.

Por esto, el creador de contenido se acercó a ella y comenzó a hacerle una serie de preguntas.

Fue entonces que la mujer le comentó al influenciador que atravesaba por una situación complicada, pues mientras trabajaba, un vehículo le pasó por encima al bafle que utilizaba para llevar a cabo las interpretaciones, dejándolo completamente destrozado.

Además, la mujer, de nacionalidad venezolana, comentó porque dejó el país vecino.

“Hace cinco años me vine de Venezuela, yo me vine hasta Barrancabermeja caminando, duré casi como un mes porque nadie nos ayudó ni nada”, expresó la joven que imita a Shakira.

Esta cantante contó que tuvo dificultades para encontrar un trabajo formal, por lo que, impulsada por su gusto musical, se animó a cantar en las calles.

Asimismo, la ciudadana manifestó que espera llegar lejos y, en algún punto, dejar de cantar en los semáforos.

“Yo quisiera ir a Yo Me Llamo, espero conocer a Shakira, ese es mi sueño. Estar en un escenario y que la gente me reconozca. Yo quiero ser alguien por mis hijos, porque tengo otra hija en Venezuela”, agregó.

La joven detalló que tuvo la oportunidad de presentarse al programa de Caracol Televisión, no obstante, no pudo asistir porque no contaba con una persona que cuidara a su bebé.

Luego de conocer un poco a la mujer, el influenciador procedió a darle dinero a la joven para que comprara un nuevo bafle y pueda continuar con su trabajo.

“Tiene una voz hermosa. Dios le abra puertas para que triunfe y logre sus sueños muchas bendiciones”, “muchas gracias por ayudar a mi compatriota y le deseo mucho éxito en sus proyectos y bendiciones para el bebé”, “Shakira mira qué linda, tú, ella y Karol G la tríada perfecta”, comentaron los internautas en la publicación.