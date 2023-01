Mujer se desnuda en un banco para conseguir un préstamo y comprar un carro

Decidió quitarse la ropa para que el asesor de la entidad cambiara de parecer luego de rechazarle la solicitud.

Yulia Kuzmina llegó a un banco de la ciudad rusa de Kazán con la ilusión de obtener un préstamo para poder comparar un carro, pero al no tener vida crediticia y poca solvencia su trámite fue rechazado, según Daily Mail.

Ante la negativa del asesor financiero de aprobarle el dinero, Yulia, de 20 años, no hizo otra cosa más que despojarse de su camisa y luego de su brasier.

Una cámara de seguridad del lugar registró el momento y en las imágenes, compartidas en redes sociales, quedaron expuestos los atributos de la mujer.

El intento de Yulia no dio resultado porque el empleado recogió la ropa, se la entregó y le pidió que se marchara. Al parecer, trabaja como estríper.