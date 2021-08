Mujer se hizo viral por peculiar respuesta a empleador que le pedía fotos para contratarla

Las redes sociales se sacudieron una vez más y, en esta ocasión, fue por la categórica respuesta de una mujer que estaba interesada en acceder a un trabajo como camarera en un hotel de Zaragoza, España . El hecho se hizo viral.

La conversación entre la mujer y el empleador fue dada a conocer a través de la cuenta de Twitter ‘Soy camarero’, en la que se comparten ofertas de trabajo en el sector de la hostelería.

“Hola, soy Rocío, era por el mensaje que me has mandado. ¿El hotel es en Zaragoza?”, escribe la aspirante al puesto.

Luego, el empleador le devuelve el saludo y le hace una petición muy puntual.

“Hola, dime tu edad y mándame fotos tuyas de cara y cuerpo entero de frente para ver tu presencia y te cuento, gracias. Un saludo y perdona por molestarte”, le contestó.

Este mensaje parece que no fue bien recibido por la mujer, quien cuestionó fuertemente al interlocutor en una respuesta que se haría viral.

″¿Fotos de cara, de frente y de cuerpo entero? ¿Qué es, una agencia de modelos? Porque que yo sepa es para camarera”, respondió.

Pero para culminar su categórica respuesta, la mujer envió una foto grotesca, que no era precisamente de su apariencia, sino una deposición fecal, y con el siguiente mensaje: “Bueno, como veo que te gustan las fotos, te la voy a mandar, espero que te guste”.

Las reacciones, por supuesto, fueron inmediatas y, mientas algunos aplaudieron la categórica respuesta de la mujer, otros la rechazaron y la calificaron de “soez, maleducada, asquerosas e injustificada”.

“¿Te parece lamentable que aplaudamos esa reacción? Es bastante menos de lo que se merece ese tipo de gentuza, aunque siempre puedes ir a pedirle trabajo si te gusta que te traten como mercancía de escaparate”, comentó, por ejemplo, una usuaria de Twitter.

“Cada empresa es libre de contratar a quien quiera. Ellos ponen los requisitos. Tú los ves, si no te parecen, no apliques al trabajo y asunto arreglado. Para este hotel quizás la imagen es muy importante y no tiene nada de malo”, señaló, por su parte, otro usuario.