Mujer sorprende en las redes sociales por el parecido físico con su perro: "Somos iguales"

La historia de Harriet Harper, una mujer de 28 años, le está dando la vuelta al mundo. Ella se hizo conocida en las redes sociales gracias al gran parecido que tiene con Boo, su pequeño perro de raza poodle.

Según su testimonio al medio de comunicación Mirror , las personas en la calle aseguran que son gemelos, pues el estilo y color de su cabello es idéntico.

“No se me pasó por la cabeza ni una vez. Yo también estoy en shock, cuando llegué a la casa, nos miré en el espejo y me di cuenta que somos iguales. No fue intencional, realmente me gustan los poodles rojos, pienso que son hermosos. Todos los días recibo comentarios de personas que me dicen que me parezco a mi perro”, aseguró.

Sus familiares también están atónitos con el parecido entre ambos: “Cuando alguien pasa junto a nosotros en la calle espero a que susurren que tenemos el mismo pelo. Los amigos dicen que nos parecemos. Mi mamá a ambos nos llama los pelirrojos”.

Además, contó que recibió al pequeño Boo cuando tenía apenas dos meses de nacido. En ese momento fue amor a primera vista con el que hoy en día es su compañero de vida.

La mujer, que reside en Manchester, Inglaterra, asegura que su parecido con el perro va más allá de lo físico, pues tienen personalidades muy parecidas.

Harriet Harper, que es actriz y peluquera canina, expuso que ha tratado de participar en comerciales para mascotas, pero fue rechazada: “Hemos hecho audiciones juntos, pero creo que no conseguimos el trabajo porque nos parecemos mucho y caemos en el estereotipo”.

Mientras el amor entre Harriet y Boo crece, las personas se siguen enamorando de este inusual dúo en las redes sociales.

“Él quiere ser el mejor amigo de todos. Siempre lo verás jugando con algo”, concluyó la mujer.

