Mujer sufre porque, a sus casi 30 años, está soltera y sin hijos: “Me voy a la cama con lágrimas”

Una mujer llamada Angela se ha hecho viral en los últimos días luego de compartiera su frustración porque, a sus casi 30 años, no está casada y no tiene hijos.

La chica, de la república de Ghana, en África, publicó un mensaje en el que se le ve llorando y en el que escribió: “Tendré 30 el año que viene, sin matrimonio ni hijos. Siempre me acuesto con lágrimas”.

También añadió: “Tu favor me ubique, Señor”.

El video tiene más de dos millones de reproducciones y Angela ha recibido toda clase de comentarios. Algunos de apoyo en el que le explican que es joven y hermosa y pronto encontrará el amor o que ser madre no lo es todo en la vida.

Hasta propuestas de matrimonio le hicieron. “Ven a Argentina y nos casamos”, le escribió un joven.

Pero también otros la insultaron, por lo que ella hizo un segundo video en el que señaló: “Todos estamos aquí para divertirnos. Por favor no me insulten. Sí, tengo 29 años y no tengo hijos”.

Algunos más piden entender que en ciertas culturas es mucha la presión para que las mujeres se casen jóvenes y tengan hijos, especialmente en regiones tribales.

La chica ha seguido posteando videos en inglés y en su lengua nativa, en los que se le ve feliz y cantando.