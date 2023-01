Mujer tuvo que operarse la lengua porque su cita le dio fuerte mordisco mientras se besaban

En Turquía, una joven se hizo tendencia en Instagram después de compartir la curiosa y dolorosa experiencia que vivió durante una cita. Ceyda Ersoy, protagonista de esta historia, le contó a sus seguidores que necesitó una cirugía en su lengua después de que un hombre la mordió mientras le daba un beso.



"¿Es solo a mí a quien le arrancaron la lengua durante un beso? Duele mucho. ¿Es esto una broma?", dijo Ceyda, que luego agregó: "No sé, tal vez él realmente no sabía cómo besar. Parece que no pude llegar a conocerlo bien".

La mujer publicó un video en el que muestra al cirujano cosiendo la punta de su lengua tras este incidente que, por fortuna, no pasó a mayores. "Chicos, ahora estoy bien, muchas gracias por sus buenos deseos", concluyó.