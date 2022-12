Murió Collie, el perro que pasó 9 años frente a la tumba de su amo

El viejo Collie murió fiel a su amo, a quien acompañó durante nueve años junto a la tumba de éste, en el cementerio La Piedad, en Rosario, Argentina.

Aullaba de dolor en sus últimos momentos. Por redes sociales, se logró que el Instituto Municipal de Salud Animal lo retirara del lugar y, posteriormente, fuera remitido a una clínica veterinaria.

El daño ya estaba hecho. Collie sufría de una insuficiencia renal grave.

El perro, deshidratado y en muy mal estado, fue atendido hasta el final. Según el especialista, tuvo una muerte digna.

Una organización protectora de animales recogió las cenizas de Collie y las llevó al cementerio en el que pasó buena parte de su vida.

Collie, que sobrevivió gracias a la caridad de los vecinos de La Piedad, decidió quedarse hace nueve años frente al mausoleo de su amo, pese a los intentos de la familia de llevarlo a casa.

¿Una muñeca anoréxica?

Se llama Nenuco y cada vez que su dueña le acerca una cuchara con comida esta muñeca mueve la cabeza de un lado a otro.

Por negarse a comer, ha sido duramente criticada. Y es que sus detractores creen que podría incitar en los niños conductas que conlleven a trastornos de alimentación como la anorexia o la bulimia.