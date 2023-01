Murió la reina de Queens, la diva colombiana de la comunidad LGBT en Nueva York

Encarnada en el colombiano Oswaldo Gómez, se volvió un referente cultural y de inclusión. “El mundo piensa que estoy 'loca', pero los locos son ellos”, decía.

La reina de Queens, una figura colorida y entusiasta de la comunidad LGBT, murió en Jackson Heights, un barrio en el distrito metropolitano de Queens, en Nueva York, donde vivía.

“Llegué hace 40 años y me torcí para venir pa’cá”, recordó en una entrevista para la serie Todos somos buenos, dirigida por José Alejandro González.

De familia antioqueña, Oswaldo Gómez cambió una vida tradicional por otra de plenas libertades.

“Soy abogado. En Colombia estudié Derecho en la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en Filosofía y Letras, el mundo piensa que estoy ‘loca’, pero los locos son ellos”.

Era un convencido de que el mundo se conquistaba con paz, amor y alegría. Gómez siempre tuvo una respuesta franca en la punta de la lengua.

“Somos cinco hijos, tres hombres, una mujer y yo, que no me pude decidir”.

No había otra reina de Queens como la que Oswaldo representaba. Cada declaración suya era soberana: “Me fascina hacer reír al mundo, me fascina que el mundo me vea”.

Vivió como quiso y se fue con un lema.

“Lo mío es vivir el día a plenitud, esa es mi filosofía. No vivo del pasado ni vivo del futuro, vivo del presente”.

Adiós, a la reina de Queens.

