Nah he tweakin: ¿qué significa esta frase que es viral en Instagram?

“Nah he tweakin” es la frase que está dando vueltas por medio de memes, publicaciones y comentarios de los internautas en redes sociales como Facebook e Instagram.

A diario, se comparte en Instagram todo tipo de contenido y tendencias que generan millones de comentarios y reacciones en todo el mundo. Pero, ¿de dónde provino la frase Nah he tweakin?

Esto se originó por un comentario de un rapero contra un famoso skate. Se trata del rapero Lil Nas X y el famoso skate Tony Hawk.

Lo que ocurrió fue que el rapero Lil Nas X promocionó unos tenis, el pasado mes de marzo, denominados "Satán" como parte del lanzamiento de un sencillo de su álbum ‘Call Me By Your Name’. Sin embargo, la muestra publicitaria generó muchas críticas hacia el cantante.

Entonces, el conflicto inició cuando el famoso skate Tony Hawk lanzó una edición especial de una patineta que lleva pintada su sangre y esta tuvo un gran recibimiento por parte de los fans de este deporte, lo que molestó a Lil Nas X quien escribió en Twitter: “Ahora que Tony Hawk ha lanzado patinetas pintadas con su sangre y no hubo indignación pública, ¿Están todos listos para admitir que nunca estuvieron realmente molestos por la sangre en los zapatos y tal vez estaban enojados por alguna otra razón?”.

Luego de esto, el rapero hizo otros comentarios en sus redes sociales sobre el nuevo producto de Tony Hawk: “He speaking facts or nah”, lo que traduce al español: ¿está hablando de hechos o no?, a lo que Lil Nas X comentó con la frase: “nah he tweakin”, es decir, en este contexto, “no, está bromeando”.

Este comentario se viralizó rápidamente convirtiéndose en tendencia a través del hashtag #Nahhetweakin, generando en poco tiempo más de 20 mil interacciones.

Como dato curioso, la frase "nah he tweakin", de acuerdo con el Diccionario Urbano de Estados Unidos, traduce “decir cosas sin sentido o tontas” y, además, “tweakin” es usado para referirse a personas que están “bajo los efectos de las drogas” o que están “alucinando”.