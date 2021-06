Niña africana se asustó al ver un hombre blanco por primera vez, creyó que era un fantasma

En las redes sociales se volvió viral el video de una niña que se asustó luego de ver a un hombre blanco por primera vez en su vida. La menor, que vive en una tribu de África , pensó que el desconocido era un fantasma, incluso que podía llegar a devorarla.

En las imágenes, que fueron subidas a YouTube y son virales, se ve a la niña acompañada de varias personas que la están llevando a conocer al forastero. El hecho ocurrió en la zona de las montañas de Rwenzori, en el oeste de Uganda.

Durante el camino, la menor empezó a llorar y a rehusarse, pues pensó que el hombre era un fantasma. Incluso, que podía llegar a devorarla.

Su miedo no se fue por más que el sujeto le hablara en inglés y la acariciara de manera tierna. Incluso, no dejó de temer por más que le explicaran que era una buena persona y que no la iba a lastimar.

Una de las personas que acompañó a la niña le dijo que el forastero “no se la iba a comer”, pero ella no era capaz de levantar la mirada, ni de dejar de llorar.

Su reacción causó risas entre las personas que presenciaron el particular encuentro. La inocencia de la menor enterneció a las redes sociales.

Después de mucha insistencia, la protagonista de la historia venció su miedo y le dio la mano al supuesto fantasma. El encuentro entre ambos terminó de manera amistosa.

El video fue subido al canal de YouTube Sabbatical y ya acumula más de 90 mil reproducciones.