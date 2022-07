Niña estuvo hospitalizada 7 años y por fin recibió el alta: “Es el mejor día de mi vida”

Dafnee es el nombre de una niña que estuvo hospitalizada 7 años. A los pocos días de su nacimiento, los médicos descubrieron que tenía una malformación intestinal. Pasó por al menos dos centros médicos antes de vivir los últimos 3 años en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, en la provincia de Biobío, Chile, lugar donde le dieron de alta.

Fue esa institución la que compartió su conmovedora historia. El pasado miércoles 27 de julio, sus tías y tíos, como cariñosamente les decía a quienes la atendían, la sorprendieron con la buena nueva de que tras estar hospitalizada 7 años podría empezar a vivir con su mamá y hermanos.

Publicidad

“Me emocioné tanto, tanto, que este es el mejor día de mi vida, nunca esperé esto, y lo más emocionante es darles gracias a todas las tías del hospital que me cuidaron, y lo que más me gustó, es que me voy de alta”, expresó la Dafnee.

La menor que estuvo hospitalizada 7 años debe continuar en controles periódicos y será visitada a diario por especialistas que se asegurarán de que reciba la alimentación especial que requiere para su desarrollo, la cual se debe administrar por un catéter venoso central.

“Tenemos la posibilidad de mandarla a su casa con su tratamiento para que así pueda estar con su familia por primera vez”, afirmó emocionada su pediatra Claudia Miranda.