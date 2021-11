Niña que sufría de bullying escribió dolorosa carta a su mamá: “Siento que me voy a morir”

En las redes sociales se volvió viral la carta que una niña de 12 años escribió a su mamá en Argentina . La menor expresó a su progenitora toda la tristeza que sentía, pues en el colegio sufría fuertes episodios de matoneo y bullying.

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. No paro de temblar y no puedo respirar bien. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá, por favor, tenés que hacer algo. Siento que me voy a morir”, escribió la menor de edad.

La madre de la pequeña, tras leer la angustiante carta, la publicó en las redes sociales.

Reveló que su hija sufría ataques de pánico y llantos constantes. Además, que cuando tenía que ir a clases le daba vómito y fiebre.

Incluso, contó que a la niña le dejaban “mensajes intimidantes en diferentes partes de la escuela”. Los compañeros, no contentos con eso, también la insultaban.

"Se burlan de ella cuando presenta un trabajo en clase y la dejan afuera de las actividades escolares", explicó la progenitora.

Parece que la situación de la menor de edad y sus compañeros del colegio se complicó cuando su mamá tuvo un altercado con otras dos madres de familia del curso, que se confabularon para excluirla de un campamento al que fueron todos los niños.

Pese a que los hechos ya son bien conocidos por parte de las directivas del colegio, no se han tomado acciones, según dicen.

La menor, que está bajo tratamiento psicológico, no volvió a esa institución.