Niña que venció al cáncer y COVID cumplió su sueño: celebrar sus 15 años

En Texas, Estados Unidos , vive Gigi Morel, una adolescente que venció el cáncer y al COVID . Su mayor sueño, además de sobrevivir a las enfermedades, era realizar su fiesta de quince años al lado de sus seres queridos y lo logró.

Desde sus primeros años de vida, la pequeña sufrió un trastorno en el sistema inmune. Pese a que su pronóstico no era alentador, pudo salir adelante.

Pero todo se complicó cuando le diagnosticaron coronavirus COVID-19 y debió ser internada en el Hospital de Niños de Houston. La enfermedad hizo que la menor permaneciera hospitalizada por un mes.

Gracias al esfuerzo del equipo médico y a su fe inquebrantable, la pequeña logró salir adelante, vencer al cáncer y al COVID y reencontrarse con su familia en Honduras .

“Mi cuerpo no quedó igual, no puedo correr mucho porque me canso y me enfermo más. Dios le da la fuerza para seguir sonriendo”, aseguró Gigi según Mega .

Luego de dejar el hospital, la niña logró viajar a Honduras, su tierra natal, y visitar a sus padres y seres queridos.

Con ellos festejó su fiesta de quince años y cumplió su sueño. Además, se convirtió en todo un ejemplo de superación, resiliencia y actitud positiva tras vencer al cáncer y al COVID.