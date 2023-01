Niña salvó a su hermana de morir ahogada en una piscina y su acto heroico fue captado en este video

Con tan solo diez años, se lanzó al agua para rescatar a su hermana menor que había perdido la consciencia y se hundía en la pileta.

Kali Dallis, de tres años, saltó a la piscina con su flotador, pero fue tal el impulso, que al caer su cuerpo se giró y quedó la cabeza bajo el agua. Nadie la vio.

La niña intentó retomar el control, pero no lo logró. Se salió del flotador y comenzó a ahogarse hasta quedar inconsciente.

Su hermana mayor salió de la piscina por el otro costado sin darse cuenta del momento dramático que sufría Kali. Todo era captado por la cámara de seguridad del conjunto residencial.

Jayla, de 10 años, volteó su mirada desprevenida hacia la piscina y logró ver a su hermanita en problemas. No lo pensó dos veces y se lanzó al agua con la misma sangre fría con la que tomó el cuerpo de Kali y lo llevó a la orilla.

Kali, sin embargo, no reaccionaba.

Los gritos alertaron a residentes y personal del complejo residencial en Georgia, Estados Unidos, que llegaron a la piscina para brindarle a la niña los primeros auxilios.

Kali sobrevivió, gracias a Jayla, su hermana mayor y ahora, su heroína favorita.