Niño de 11 años robó 1.500 dólares que había ahorrado su hermana y los gastó en Fortnite y Free Fire

"Ya no sé qué hacer con él, no hace caso y acostumbra a gastar dinero para jugar en Internet", lamentó la madre.

El niño que hurtó 10.000 bolivianos a su familia (equivalente a USD 1.500) y luego se fugó de su hogar fue encontrado salvo y sano, pero con apenas 37 dólares, tras haber gastado el dinero en videojuegos.

El pequeño, que padece ludopatía, estaba desaparecido hace una semana con el dinero hurtado en la ciudad de Santa Cruz (este): "Anteriormente mi hijo ya me sacó Bs 1.500 (unos 200 dólares); en esta ocasión se llevó todos los ahorros de su hermana", comentó a periodistas su madre, Flora Guzmán.

El jefe de una unidad policial a cargo del caso, Franklin Cruz, le dijo al diario El Deber que el niño "gastaba la plata comprándose diamantes que son utilizados para jugar al 'Free Fire' y 'Fortnite'".

Tras la denuncia del dueño de un salón público de videojuegos electrónicos, el menor fue hallado en el local en compañía de una veintena de escolares que habían faltado a clases.

La madre busca apoyo profesional para atender a su hijo.