Niño de 3 años afirma que sobrevivió dos días en el bosque gracias a un oso ‘amigable’

Perdieron el rastro cuando jugaba con otros pequeños. Aunque lo buscaron unas 600 personas, pasó mucho tiempo solo.

Policía, familia y voluntarios buscaron incansablemente a Casey Lynn tras descubrir que ya no estaba junto a sus amigos de juego. Para hallarlo, Marines y miembros del FBI se unieron al operativo en Carolina del Norte.

Recorrieron durante horas la zona, pues el peor enemigo parecía ser el tiempo sumado a que no tenía alimento y que se estaban presentando bajas temperaturas.

Afortunadamente lo encontraron a unos 800 metros del lugar donde se había perdido, sin embargo, lo más impresionante fue lo que les relató a sus familiares.

Además de estar “sano, sonriente y conversador”, una conducta extraña teniendo en cuenta que llevaba 48 horas perdido, les dijo a sus familiares que "su mejor amigo, el oso, permaneció junto a él para mantenerlo a salvo", contó la abuela Breanna Hathaway.

Los investigadores del caso sospechan que Casey no estuvo solo en un sitio, sino que se desplazó durante la búsqueda, lo que evitó que lo hallaran pronto.

Aunque el ‘sheriff’ del caso no está en capacidad de afirmar si la historia del oso es verídica o no, destaca que el niño pudiera aferrarse a ella para lograr salir con vida: "pensé que era una historia muy linda y si eso es lo que ayudó a que el niño sobreviviera, ¿sabes qué?, voy a abrazar esa historia”.

Las autoridades no han encontrado indicios de que se hubiera presentado un secuestro.