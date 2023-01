Niño despertó del coma cuando sus padres ya habían donado sus órganos

“No hay otra explicación más que Dios”, dice la madre de Trenton McKinley, que volvió en sí justo un día antes de ser desconectado.

El niño, de 13 años, iba en un remolque utilitario que se volcó sobre él y le causó graves lesiones en el cráneo. Siete, para ser exactos. Durante 15 minutos su cerebro no registró actividad y quedó en coma.

A partir de ese momento la familia fue advertida sobre las consecuencias: si sobrevivía, Trenton iba a tener una vida dura y no volvería a ser el mismo. Pasaron dos meses y no mostraba mejoría, lo que motivó a sus padres a firmar para autorizar la donación de los órganos.

"Cinco niños necesitaban órganos que coincidieran con él", dijo Jennifer Reindl, madre del joven.

Después del papeleo decidieron desconectar a Trenton; ya estaba decidido darle fin a su vida. Pero a este adolescente le quedaba fuerza para seguir y justo un día antes de que le retiraran los aparatos su cuerpo empezó a despertar.



“No hay otra explicación más que Dios”, dice Jennifer, quien continúa apoyando en la recuperación de su hijo, la cual es delicada, pero ha funcionado. Incluso ha ido más allá de lo que los médicos habían calculado.

Vea también en Lo Más Trinado:

-Mascota se coló en informe meteorólogico en vivo y así reaccionó el presentador:



Advertisement

-Sonrisa de amor: padre besa a su hijo prematuro y lo que sucede después es absolutamente maravilloso: