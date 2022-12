Niño estalla en llanto al escuchar una canción de desamor

Jackson viajaba con su padre, Mark Blitch, cuando en la radio empezó a sonar la canción Say something, interpretada por el grupo A Great Big World y Christina Aguilera.

La balada tocada en piano hizo que el niño, de escasos cuatro años de edad, experimentara el dolor.

Sin razón aparente, Jackson irrumpió en llanto al tiempo que cantaba.

Su padre, preocupado, le preguntó si deseaba que cambiara de emisora, a lo que el niño se negó.

Say Something hace parte del álbum Is There Anybody Out There? y toca el tema de las rupturas amorosas y los últimos esfuerzos por salvar una relación.

El mensaje pareció llegarle directo al corazón a Jackson, que hoy conmueve a todos con su llanto en un video que ya supera el millón de reproducciones en YouTube .

¡Feliz cumpleaños, Facebook!

Facebook es, sin duda, la red social más extensa del mundo, con 1,2 millones de usuarios activos mensuales.

Today is our 10th anniversary. We're celebrating the connections made and the experiences shared through Facebook. http://t.co/aa2NxqVJMz— Facebook Stories (@facebookstories) febrero 4, 2014

Su creador, Mark Zuckerberg, escribió en su perfil una misiva de agradecimiento cargada de nostalgia.

"Ha sido un viaje increíble hasta ahora, y estoy muy agradecido de ser parte de él. Ha sido asombroso ver cómo la gente ha utilizado Facebook para construir una comunidad real y ayudarse unos a otros de tantas maneras", dijo Zuckerberg, CEO de Facebook.

Y agregó: "En la próxima década, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de conectar a todos y seguir sirviendo a la comunidad de la mejor manera posible".

Pero no es Zuckerberg la personalidad con más amistades en esta red social. La cantante Rihanna se lo lleva de lejos con más de 85 millones de amigos.

La compañía lanzada por Mark Zuckerberg el 4 de febrero de 2004 desde su habitación en la Universidad de Harvard generó para muchos una forma diferente de compartir vivencias -para otros de chismorrear- que rentabilizó como nada antes las primitivas necesidades humanas de comunicación y aceptación.

El impacto de Facebook ha sido tal que hasta originó una nueva acepción para el término "amigo", el "amigo en Facebook", una categoría en la que se englobarían conocidos o contactos a los que, por alguna razón, interesa seguirles la pista.

Esa plataforma social virtual se convirtió en una recolectora de datos, información personal y gustos de los usuarios segmentada por sexos, edades, localización, idioma... un diamante en bruto para el mercado publicitario que Zuckerberg y los suyos han ido puliendo y les ha llenado los bolsillos.

En 2013 Facebook ingresó 7.872 millones de dólares de los que 1.500 millones fueron puro beneficio. A eso hay que añadir los más de 11.000 millones de dólares que la empresa tiene en efectivo, no es de extrañar que Zuckerberg, que en mayo cumplirá 30, sea una de las personas más ricas del planeta.

Facebook, que se ha hecho grande como negocio a base de ampliar su base social, parece estar cerca de su techo de usuarios (la mitad de la población mundial con acceso a internet está en la red social) o, al menos, resulta improbable que pueda seguir incrementando el número de cuentas al ritmo que lo hacía en sus años más expansivos.

