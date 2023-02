Niño ordenó más de 1.000 dólares en comida por el celular de su papá: ¿qué tanto pidió?

Un niño de 6 años que jugaba con el celular de su papá ordenó más de 1.000 dólares en comida, pues pidió US$183 en camarones, muchas papás fritas con chile, helado y US$500 en pizzas de pepperoni, entre otros alimentos.

Keith Stonehouse, padre del pequeño Mason, indicó que dejó que su hijo jugara con su teléfono celular un poco antes de irse a dormir el pasado sábado, 28 de enero de 2023, en su casa, ubicada en Michigan, Estados Unidos.

“Imagínese mi sorpresa cuando un repartidor tras otro aparecieron anoche dejando comida en mi puerta”, escribió Stonehouse en su cuenta de Facebook.

Es que Mason no estaba jugando por el celular, estaba navegando en la aplicación de Grubhub, una plataforma de comida rápida y envío a domicilio en Estados Unidos. Uno tras otro llegaron domiciliarios para dejar los pedidos en la casa, dejando desconcertado al padre.

Cuando finalmente se dio cuenta de que fue su hijo quien pidió toda esa comida, se percató que Mason se gastó más de 1.000 dólares, es decir, más de 4.500.000 de pesos colombianos.

Las entregas dejaron de llegar después de que el banco de Keith rechazó un pedido de pizzas de pepperoni de 439 dólares.

"Mientras se entregaba toda la comida y descubrí lo que sucedió, fui a hablar con Mason sobre lo que hizo. Estaba tratando de explicarle que esto no estaba bien y levanta la mano, me detiene y dice: 'Papá, ¿ya llegaron las pizzas de pepperoni?'. Tuve que salir de la habitación. No sabía si enojarme o reírme”, declaró Keith a MLive.com.

Pese al gasto, el padre del niño reveló que compartió la comida con sus vecinos, mientras que Grubhub lo contactó y le ofreció como compensación una tarjeta de regalo por el mismo monto que había gastado el menor.

Entretanto, los padres de Mason afirmaron que pasara algún tiempo sin acceso al teléfono celular de su papá, pero con gracia manifestaron que menos mal su hijo pidió comida y no un automóvil.

