Niño que estuvo en coma dijo que Jesús se le apareció: “Sus ojos eran lo más hermoso que he visto”

Un niño que estuvo en coma le reveló a su mamá, al despertar, que vio a Jesús durante ese tiempo y aseguró que “no es como se ve. Voy a la iglesia de Santa María y no es así como se ve allí”. Además de describirlo físicamente, contó todo lo que habló con él.



Según el pequeño, Jesús “tiene como una barba, no tiene el pelo largo, tiene el pelo corto y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto; mamá, si lo hubieras visto, si lo vieras, dirías que son más hermosos que los míos”.

En el video, que se ha hecho viral luego de ser compartido por Daniela Galeano, el niño sostuvo que los labios del hijo de Dios “nunca se agrietaron. Todo era perfecto, sus labios eran perfectos. Él era totalmente perfecto”.

El niño que despertó del coma también le dio un mensaje de Jesús a su mamá: “Él dijo que tú, la razón por la que pasaste por tanto cuando eras pequeña, dijo que es la razón por la que ahora eres lo que eres, por eso eres tan buena en lo que haces hoy. Él dijo que tus hijos son como tú gracias a ti, dijo que van a crecer para ser como tú”.

Además, le aseguró que el Señor le manifestó “que yo te voy a hacer sentir muy orgullosa”, a lo que su progenitora no dudó en responder: “Y ahora lo haces”.



Se desconoce dónde y cuándo se grabó el video, con más de 450 mil me gusta y más de 6 mil comentarios. Sin embargo, su historia ha sido el espacio para que algunas personas también compartan las experiencias personales que sostienen haber tenido con Jesús.

Publicidad

Una de ellas contó que estuvo hospitalizada hace unos años porque uno de los gemelos que esperaba había fallecido en su vientre. “Recuerdo llorar y cerrar los ojos tan fuerte, que veo un campo, un árbol solo en ese campo y un hombre sentado de blanco. Sin ver su cara, tenía en brazos a un bebé envuelto en mantas blancas y me dijo ‘tranquila, está acá conmigo en mis brazos’. Se levantó y se fue, sentí paz porque supe que mi hijo llegó a Dios”.

Agregó que un año después, el niño que sobrevivió “convulsionó; mi hijo murió asfixiado delante mío por la convulsión, se puso negro, muerto, perdió el color, estaba blando y frío”.

Según ella, “mi bebé estuvo casi 5 minutos sin volver y yo no lo soltaba, no dejaba de darle respiración y en la última dije: ‘Dios, ayúdame, ya te entregué un hijo, no te lleves este también, déjame algo en este corazón, en este mundo, por qué seguir’ […] y fue ahí cuando cerré los ojos y pude sentir a alguien al lado mío tocándome la mano, un calor un fuego me recorrió y mi hijo despertó, respiró, lo subí al auto de mi hermana, llegó a urgencias pálido, recuperando el color, con los ojos idos. En 2 meses cumple 3 años”.